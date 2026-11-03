В Западной Австралии в следующем году начнут работы по созданию безводного барьера, призванного сдержать распространение инвазивных жаб-аг в регион Пилбара. Проект получил окончательное финансирование и согласование, сообщает ABC News.

По оценке ученых, фронт распространения жаб-аг сейчас находится примерно в 100 километрах от Брума, расположенного в 2200 километрах к северу от Перта. Барьер обустроят к югу от Брума: там планируют ограничить доступ жаб к искусственным источникам воды, в частности к дамбам и резервуарам.

Работы на шести станциях

Проект предусматривает переоборудование водных точек на шести животноводческих станциях, которые вместе занимают 7500 квадратных километров. Эколог Университета Кертина Джуди Данлоп отметила, что переоборудование водных точек для недопущения жаб уже было успешным в других местах. Строительство продлится от двух до пяти лет, параллельно специалисты будут мониторить животных.

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Биолог Университета Кертина Бен Филлипс назвал утрату местных животных на территориях, куда уже проникли жабы-аги, национальной трагедией. По его словам, в Пилбаре много видов растений и животных, которых больше нигде в мире нет, а жабы-аги могут там хорошо прижиться.

Финансирование и участие общин

Rio Tinto и совместное предприятие Rhodes Ridge предоставили для инициативы дополнительные 28 миллионов долларов, которые должны быть распределены в течение пяти лет. Ранее финансирование природоохранного проекта составляло 12 миллионов долларов. К работам также привлечены традиционные владельцы земель и скотоводы; программа рейнджеров и специалисты по охране наследия Karajarri будут помогать руководителям проекта и строителям, а также следить за сохранением важных для коренных народов водоемов.

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