В австралийском штате Западная Австралия агентство по защите прав потребителей подало гражданский иск в Верховный суд против сети АЗС Burk Fuel. Регулятор утверждает, что компания могла продавать неэтилированный бензин с октановым числом 91 под видом более дорогого топлива с октановыми числами 95 и 98, сообщает ABC News Australia.

Результаты анализа образцов

Агентство заявило, что заказало независимое исследование образцов топлива, отобранных на нескольких заправках Burk Fuel в период с июля 2025 года по февраль 2026 года. Комиссар по защите прав потребителей Триш Блейк сказала, что все проверенные образцы оказались бензином с октановым числом 91.

У Burk Fuel есть 14 заправок в Перте и региональных районах Западной Австралии. По словам Блейк, если утверждения регулятора подтвердятся в суде, это будет означать существенное нарушение доверия потребителей, поскольку покупатели не могут самостоятельно проверить топливо перед приобретением.

Позиция компании

Неэтилированный бензин 91 считается минимальным стандартом для большинства автомобилей. Топливо с октановыми числами 95 и 98 рекомендуется или требуется для части высокопроизводительных автомобилей. Блейк отметила, что речь идет как о разнице в стоимости, так и о работе машин, рассчитанных на премиальное топливо.

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Когда власти объявили о расследовании в апреле, Burk Fuel отвергла обвинения. Компания тогда заявила, что пользуется услугами надежного поставщика, который поставляет топливо многим заправкам Перта, а ее топливо регулярно проверяют.

В новом заявлении Burk Fuel сообщила, что будет защищаться в суде и продолжает работать в обычном режиме. Компания не предоставила дополнительных комментариев, сославшись на рассмотрение дела в суде.

Блейк также сказала, что образцы, отобранные у других продавцов топлива в Западной Австралии, соответствовали заявленной маркировке. Расследование начали после обращения потребителя, который поднял вопрос о качестве топлива на заправках Burk Fuel.

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