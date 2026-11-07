В австралийском Олбани 61-летняя работница сферы поддержки людей с инвалидностью Франсес Тиле за последние 18 месяцев семь раз меняла жильё из-за сложностей с поиском доступной аренды. Она работает полный день, однако самое дешёвое жильё для одного человека, которое ей удалось найти, стоило 500 австралийских долларов в неделю — примерно половину её недельного заработка.

По данным ABC News, инфляция арендной платы в Западной Австралии находится на рекордном уровне. Ежегодное исследование благотворительной организации Anglicare показало, что в регионах Грейт-Саутерн и Саут-Уэст для работников здравоохранения и ухода за детьми была доступна только одна арендуемая недвижимость.

Аренда в совместном жилье

Из-за роста расходов Тиле живёт в общем доме и делит с другим жильцом еженедельную арендную плату в размере 850 австралийских долларов. По её словам, большие дома легче арендовать, поскольку арендаторам трудно самостоятельно платить такую сумму. Она отметила, что две зарплаты существенно снижают расходы на жильё для каждого.

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Дефицит жилья сдерживает бизнес

В городе Каррата в регионе Пилбара нехватка жилья также влияет на работодателей. Владелец небольшой механической мастерской Кларк Смит заявил, что не может расширить бизнес, хотя мог бы нанять ещё троих работников. По его словам, для размещения персонала приходилось использовать дома знакомых, караваны на территории мастерской и служебное жильё, где жили по три или четыре человека.

Смит добавил, что малому бизнесу трудно конкурировать с крупными горнодобывающими и энергетическими компаниями, которые предлагают работникам жильё и автомобиль. Одна из его сотрудниц живёт в жилье с умеренной арендной платой по программе, которую поддерживают муниципалитет Карраты и промышленные партнёры. В то же время в рамках этой схемы каждому бизнесу разрешено разместить только одного работника, а право на жильё зависит от уровня дохода.

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