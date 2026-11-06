В Замбии все директора высшего управленческого звена Агентства по управлению окружающей средой Замбии (ZEMA) были отстранены от работы на время институциональной реорганизации. Их оценят по компетентности, результативности и соответствию занимаемым должностям, после чего будет принято решение об их восстановлении или прекращении работы в учреждении, сообщает Deutsche Welle.

Кадровые изменения в учреждениях

Согласно заявлению Министерства зеленой экономики и окружающей среды от 20 октября, на которое ссылается портал Mwebantu, отстранение руководителей ZEMA должно облегчить институциональное выравнивание. Реорганизация в агентстве стала частью серии кадровых решений в государственных учреждениях страны.

Бывший представитель полиции Годфри Чилаби сообщил местным СМИ, что был отправлен в отставку «в национальных интересах». Также была уволена заместительница генерального инспектора полиции Чэрити Мунганга. Все сотрудники Агентства Замбии по лекарственным средствам и медицинским материалам были уволены в рамках перезапуска учреждения после правительственного аудита.

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Реакция оппозиции и правительства

В октябре депутаты от оппозиции подняли вопрос об увольнениях и отставках в государственных учреждениях после всеобщих выборов в августе 2026 года. Оппозиционный депутат Стивен Кампьонго спросил правительство, какие гарантии оно предоставляет государственным служащим, которые, по его словам, работают в страхе, и как оно планирует предотвратить их обнищание после отставки.

Вице-президент Мутале Налуманго отвергла предположения о том, что кадровые изменения являются политической чисткой. Она назвала их законным процессом институционального выравнивания и сослалась на статью 39 Закона о пенсиях государственных служащих. Закон Замбии позволяет служебным комиссиям отправлять штатных должностных лиц в отставку в национальных интересах; предыдущие правительства также применяли этот механизм.

Политический комментатор Эндрю Нгуву заявил, что власти должны четко объяснять основания для таких решений. Активист Дэвид Чишимба призвал правительство обнародовать имена и доказательства в отношении людей, которым грозит увольнение, обеспечить надлежащую процедуру и дать Комиссии государственной службы возможность реализовать ее конституционную независимость.

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