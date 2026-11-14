Два образца, отобранные в среду в ходе планового мониторинга в природном заповеднике Май-По в Гонконге, дали положительный результат на высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5. По словам представителя Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга, это подтвердила исследовательская группа Школы общественного здравоохранения Гонконгского университета, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на South China Morning Post.

Усиленное наблюдение в заповеднике

В департаменте заявили, что внимательно следят за ситуацией с птицами в Май-По. Для посетителей разместили сообщения с напоминанием о необходимости соблюдать личную гигиену.

В заповеднике также усилили уборку и дезинфекцию объектов для посетителей, в том числе укрытий для наблюдения за птицами и плавучего настила.

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Контроль ферм и рынков

По словам представителя, в радиусе трех километров от места отбора образцов нет ферм по выращиванию кур. Власти также усилили надзор за птичьим гриппом и контролируют местные птицеводческие хозяйства и оптовый рынок.

Департамент продовольственной и экологической гигиены отдельно будет отслеживать возможные риски, связанные с вирусом H5, в точках продажи живой птицы.

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