На танкере для нефтепродуктов MT Velos Sapphire в заливе погиб моряк после взрыва, который, по предварительной оценке, мог быть вызван ракетной атакой. Судно под флагом Маршалловых Островов направлялось в Бахрейн без груза.

Гибель члена экипажа

Греческая компания Velos Tankers, управляющая судном, сообщила, что после взрыва один из моряков сначала считался пропавшим без вести. Позже его нашли на борту со смертельными травмами, пишет Jerusalem Post.

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Другие члены экипажа не пострадали. Они потушили пожар, возникший на судне после взрыва. По данным компании, сообщений о загрязнении окружающей среды не поступало.

Судно доставили в Бахрейн

Танкер доставили в порт Халифа бин Салман в Бахрейне. Там должны начать расследование инцидента. Власти все еще оценивали масштабы повреждений корпуса судна.

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