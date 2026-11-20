Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим чемпионом из Индии Гукешем Доммараджу и претендентом из Узбекистана Джавохиром Синдаровым должен открыться 22 ноября в Женеве, Швейцария. Об этом говорится в публикации Cyprus Mail, выпущенной в качестве пресс-релиза. Обоим шахматистам по 20 лет, а матч назван самым молодым в борьбе за мировой титул с начала чемпионатов мира в 1886 году.

Расписание и призовой фонд

Церемония открытия пройдет во Дворце Наций в Женеве. Первую партию запланировали на 24 ноября в Fondation Martin Bodmer в Колоньи. Матч предусматривает до 14 классических партий, а титул получит шахматист, который первым наберет 7,5 очка.

Если после 14-й партии 11 декабря счет будет равным, чемпиона определят на тай-брейке 12 декабря. Призовой фонд составляет 2,5 млн долларов. По данным релиза, это будет первый матч за звание чемпиона мира в Швейцарии с 2004 года, когда Владимир Крамник и Петер Леко играли в Бриссаго.

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Путь претендента

Синдаров получил право сыграть за титул после победы в Турнире претендентов FIDE возле Пафоса на Кипре в апреле. Он завершил соревнование без поражений, набрав 10 очков в 14 партиях.

Генеральным партнером матча является Freedom Holding Corp. Компания является стратегическим партнером Международной шахматной федерации FIDE с 2023 года и поддержала Турнир претендентов на Кипре, призовой фонд которого составил 1 млн евро.

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