В понедельник в Женеве, Швейцария, начнется конференция ООН, участники которой будут обсуждать возможные ограничения и запреты для автономных летальных систем вооружения. Такие системы иногда называют «роботами-убийцами». Надлежащая правовая или регуляторная база для новых систем вооружения, оснащенных искусственным интеллектом, в настоящее время отсутствует.

Встреча пройдет в рамках Конвенции о некоторых видах обычного оружия. В то же время некоторые аналитики сомневаются, что переговоры смогут не отстать от темпов развития технологий, сообщает The Japan Times.

Вопрос контроля человека

Руководитель направления глобальных и новых рисков Женевского центра политики безопасности Жан-Марк Рикли определил автономные летальные системы как такие, которые могут идентифицировать, выбирать и поражать цель без вмешательства оператора при выполнении этих задач. По его словам, дроны с ИИ способны выбирать не определенную заранее цель и адаптироваться к среде без вмешательства человека.

Ключевым вопросом для регулирования является уровень человеческого контроля над решением применить оружие. США говорят о «надлежащем уровне человеческого суждения». Франция настаивает, чтобы человек оставался в цепочке принятия решений: страна запрещает автономные летальные системы, но допускает частично автономные системы.

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Этические и военные риски

В августе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич заявили, что мир опасно приблизился к «моральной красной линии» — автономному поражению людей машинами.

Эксперты подчеркивают, что дискуссия касается не только полностью автономного оружия. ИИ все активнее применяется для анализа данных, определения целей и поддержки решений. Лаура де Руси-Рошгон из Французского института международных отношений предостерегла, что оператор может лишь формально одобрять рекомендацию машины, не осуществляя собственного суждения.

По оценкам аналитиков, такие системы применялись Российской Федерацией — государством-агрессором — во время вторжения в Украину, а также США во время атак в Иране. Рикли отметил, что рои автономных дронов могут быть эффективны благодаря способности нейтрализовать противника путем перенасыщения его обороны. В январе Министерство обороны Китая назвало рои автономных дронов «новым лицом войны».

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