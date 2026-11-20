Исследователи Женевского университета установили, что бактерия Pseudomonas aeruginosa способна быстро ограничивать проникновение антибиотика имипенема в клетку. Как сообщает News-Medical, ключевую роль в этом процессе играет небольшой белок PtrA, который блокирует вход в канал OprD.

Два уровня защиты

Имипенем проникает в Pseudomonas aeruginosa через порин OprD — белковый канал в оболочке бактерии. Этот микроорганизм связывают со многими внутрибольничными инфекциями, которые часто трудно лечить. Под воздействием высоких концентраций меди и цинка бактерия постепенно снижает выработку поринов OprD, из-за чего антибиотику труднее попасть внутрь клетки.

Ученые выяснили, что PtrA обеспечивает более быстрый ответ. Белок находится в периплазме — пространстве между двумя мембранами бактерии — и встраивается в те же белковые комплексы, что и OprD. Он блокирует вход канала для имипенема еще до того, как количество OprD начнет уменьшаться.

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Адаптивная непроницаемость

Авторы работы назвали этот механизм «адаптивной непроницаемостью». По словам первой авторки исследования Верены Дюкре, наличия PtrA достаточно, чтобы сделать бактерию более устойчивой к имипенему.

Руководитель исследования Карл Перрон отметил, что медь и цинк запускают два последовательных уровня контроля: немедленную блокировку уже имеющихся поринов с помощью PtrA и более длительное снижение выработки OprD. Это означает, что часть механизмов резистентности может не выявляться методами, которые измеряют только количество поринов или ищут мутации.

Результаты генетических и биохимических экспериментов опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследователи также подняли вопрос о том, могут ли другие патогенные бактерии иметь подобные механизмы быстрой защиты и можно ли будет их блокировать для восстановления действия антибиотиков.

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