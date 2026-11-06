У женщин с болезнью Паркинсона чаще выявляли амилоидную патологию, связанную с болезнью Альцгеймера. Наиболее выраженной эта разница была среди женщин с деменцией при болезни Паркинсона. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие 230 случаев посмертных исследований людей с болезнью Паркинсона.

Анализ посмертных исследований

Как сообщает News-Medical, работа была проведена в рамках Arizona Study of Aging and Neurodegenerative Disorders и Brain and Body Donation Program. Результаты опубликованы в журнале Journal of Parkinson's Disease.

Амилоид — это белок, который может накапливаться в мозге и образовывать бляшки. Такие бляшки относятся к характерным патологическим изменениям, связанным с болезнью Альцгеймера. Одна из ведущих исследовательниц, невролог по двигательным расстройствам Эрика Драйвер-Данкли, отметила, что посмертные исследования нередко выявляют признаки нескольких нейродегенеративных заболеваний в одном мозге.

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Различий в тау-патологии не выявили

Исследователи зафиксировали более высокую частоту амилоидной патологии Альцгеймера среди женщин. В то же время между женщинами и мужчинами не выявили различий в тау-патологии или уровне когнитивных нарушений.

Ученые считают, что результаты могут помочь лучше понять связь между болезнями Паркинсона и Альцгеймера и определить направления дальнейших исследований лечения. Антиамилоидные препараты уже одобрены для отдельных пациентов с болезнью Альцгеймера. Драйвер-Данкли отметила, что в будущем можно изучить, будут ли такие подходы полезны для отдельных пациентов с деменцией при болезни Паркинсона и повышенной амилоидной патологией.

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