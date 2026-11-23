В Великобритании исследование 7 428 женщин, перенесших лимфому Ходжкина, показало более низкий риск возникновения второго первичного рака среди тех, кого лечили в 2000–2010 годах. По сравнению с пациентками, получавшими лечение до 1990 года, риск любого второго первичного рака был ниже на 25%, а солидных опухолей — на 34%.

О результатах анализа, опубликованного в Journal of Clinical Oncology, сообщает News-Medical. В выборку вошли женщины, которым лимфому Ходжкина диагностировали и лечили до 36-летнего возраста в Англии в 1954–2010 годах и в Уэльсе в 1968–2003 годах. Медианный период наблюдения после первоначального лечения составил 20,2 года, а примерно за 9% участниц наблюдали не менее 40 лет.

Изменения в лучевой терапии

Исследователи связывают снижение риска прежде всего с изменениями в применении лучевой терапии. Ее использовали у 98% пациенток, лечившихся до 1980 года, тогда как в 2000–2010 годах — у 47%. В то же время применение химиотерапии выросло с 55% до 97%, а средние дозы облучения и использование алкилирующих препаратов уменьшились.

После учета факта облучения и его дозы общее снижение риска второго рака перестало быть статистически значимым. В то же время снижение риска солидных опухолей осталось значимым. Корректировка на изменения в химиотерапии почти не повлияла на выводы.

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Наиболее распространенные вторые злокачественные новообразования

За время наблюдения как минимум один новый первичный рак диагностировали у 1 200 женщин; 229 из них имели два таких диагноза, еще 26 — три или более. Всего было зарегистрировано 1 467 инвазивных злокачественных новообразований. Чаще всего выявляли рак молочной железы, далее — рак легких, неходжкинскую лимфому и рак щитовидной железы.

Более высокий относительный риск второго рака имели женщины, которых лечили от лимфомы Ходжкина в более молодом возрасте, особенно до 15 лет. Облучение также было связано с большим риском рака молочной железы и легких, причем он возрастал вместе с дозой радиации. Среди женщин, лечившихся до 1990 года, совокупная частота вторых первичных раков через 50 лет наблюдения достигла 35,6%.

Авторы отметили, что анализ охватывал только женщин, а более короткий период наблюдения за пациентками, лечившимися в более поздние годы, ограничивает оценку их пожизненного риска. Они также указали на необходимость пожизненного онкологического наблюдения и целевого скрининга для людей, перенесших лимфому Ходжкина.

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