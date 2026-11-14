В деревне в Зимбабве для защиты урожая от слонов применяют многоуровневую систему нелетального отпугивания. Один из слонов не возвращался в деревню более года после того, как шарик для пинг-понга, наполненный маслом чили, попал ему в морду, сообщает Mongabay.

Ограждение с чили

Первым барьером служит ограждение с тряпками, пропитанными чили. Также используют ловушки с порошком чили.

Эти средства являются первой частью последовательного подхода к защите посевов в ситуации конфликта между людьми и слонами.

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Огонь и шарики

Если ограждение не срабатывает, поджигают слоновий навоз, покрытый маслом чили. Последним средством против настойчивых слонов является самодельная установка, которая с помощью дезодоранта запускает шарики для пинг-понга с маслом чили.

Все описанные методы направлены на отпугивание слонов без их умерщвления.

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