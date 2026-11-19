В зонах вооруженных конфликтов в 2025 году жили 589 миллионов детей — это рекордный показатель с начала ведения таких подсчетов в 1990 году. Число детей, оказавшихся в таких зонах, более чем вдвое превышает уровень середины 1990-х годов, говорится в отчете гуманитарной организации Save the Children, о котором сообщает Deutsche Welle.

Генеральный директор Save the Children Germany Флориан Вестфаль заявил, что для миллионов детей страх, насилие и вынужденное перемещение стали частью повседневной жизни. Он назвал эти данные сигналом для международного сообщества.

Наибольшая доля — в Африке и на Ближнем Востоке

Около двух из пяти детей в Африке и на Ближнем Востоке жили в зонах конфликтов. На Африку приходилось 44% всех детей, находившихся в таких зонах в мире. За последние 15 лет доля детей, пострадавших от конфликтов на континенте, выросла с 12% до 39%.

На Ближнем Востоке в 2025 году в зонах конфликтов жили 40,2% детей — примерно 67 миллионов. Это почти на 29% больше, чем в 2024 году, когда их число составляло 52 миллиона.

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Нарушения прав детей

В отчете также отмечен резкий рост числа подтвержденных случаев препятствования гуманитарному доступу для детей. В 2025 году было зафиксировано 8 322 таких случая — в 16 раз больше, чем десять лет назад. На Палестинские территории пришлось 5 946 случаев, или более 70% мирового показателя.

ООН подтвердила в общей сложности 38 967 тяжких нарушений против детей в зонах вооруженных конфликтов в 2025 году. Это второй по величине годовой показатель после рекордных 41 763 нарушений, задокументированных в 2024 году. Более половины случаев зафиксировали на Палестинских территориях, в Демократической Республике Конго и Нигерии.

14 224 ребенка были убиты или получили увечья;

зафиксировано рекордное число похищений детей — 5 128;

зарегистрировано 1 787 случаев сексуального насилия;

число атак на школы и больницы росло пятый год подряд и достигло 2 930 случаев.

Больше всего атак на школы или больницы зафиксировали на Палестинских территориях — 837, далее идет Украина с 643 случаями. Вместе эти территории составили более половины всех зарегистрированных в мире случаев таких нападений.

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