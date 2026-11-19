Ученые обнаружили, что зона Вернике — участок мозга, который преимущественно связывали с пониманием речи, — также содержит нейроны, активность которых предшествует произнесению слов. Исследование, опубликованное в журнале Science, зафиксировало сигнал примерно за четверть секунды до того, как участники произносили слова вслух. По мнению исследователей, этот сигнал связан с подготовкой к производству речи, сообщает Live Science.

Сигнал перед произнесением

В исследовании приняли участие 28 человек с эпилепсией, которым уже имплантировали электроды для мониторинга приступов. С помощью электрокортикографии ученые регистрировали мозговую активность во время речи. Они обнаружили небольшую группу нейронов в зоне Вернике, активировавшихся до произнесения слова, и отделили этот сигнал от слуховых сигналов, возникавших в ответ на звук уже произнесенных слов.

Зона Вернике обычно находится в височной доле левого полушария. Ее повреждение может привести к афазии Вернике: человек способен говорить в обычном темпе, но использует слова, не соответствующие его намерению, или путает слова с похожим звучанием. Такие проявления указывали, что этот участок связан не только с восприятием, но и с производством речи.

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Данные операций и стимуляции

Чтобы проверить связь зоны Вернике с речью, исследователи также проанализировали данные сотен пациентов, которым удаляли опухоли височной доли. Проблемы с речью после операций чаще возникали, если вмешательство затрагивало зону Вернике.

Отдельно у 13 человек с имплантированными электродами и неповрежденной зоной Вернике ученые стимулировали выявленный участок непосредственно перед началом речи. Это вызывало ошибки в словах, похожие на те, что случаются при афазии Вернике.

Перспективы языковых интерфейсов

Исследователи также связали активность отдельных нейронов в зоне Вернике с произнесением конкретных слов. У двух пациентов, утративших способность говорить после инсультов с повреждением ствола мозга, они отслеживали эти сигналы с помощью электродов в составе систем мозг-компьютер. Такие системы выводят на экран слова, которые человек пытается сказать. Авторы исследования считают, что выявленный участок может стать новой целью для технологий, призванных помочь людям с афазией.

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