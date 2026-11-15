Исследование ископаемых останков показало, что прибрежные динозавры и другие животные мелового периода могли получать часть питательных веществ из моря. Речь, в частности, идет о морских водорослях и другой органике, которую выносило на древние побережья. О результатах работы, опубликованной в Frontiers in Ecology and Evolution, сообщает ScienceDaily.

Изотопный след в ископаемых останках

Ученые измерили соотношения изотопов углерода в ископаемом материале, в частности в зубной эмали динозавров, рыб и крокодилов. Растения содержат более легкий углерод-12 и более тяжелый углерод-13, а их соотношение формирует химический сигнал, который передается по пищевой цепи и может сохраняться в минералах костей и зубов.

Образцы происходили из мест, которые когда-то находились возле Западного внутреннего моря и древнего побережья Мексиканского залива, а также из районов, более удаленных от моря. Отложения датируются ранним альбом — примерно 113–107 млн лет назад — и ранним сеноманом, около 100–96 млн лет назад.

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В ископаемых образцах животных из прибрежных местностей значения δ¹³C были стабильно выше, чем в образцах из внутренних районов. Подобный химический сигнал обнаружили в разных локациях независимо от широты и геологического возраста отложений.

Морские водоросли как возможный источник

Первый автор исследования, геолог Университета Арканзаса Клейтон Форстер, пояснил, что дополнительный источник углерода должен был находиться на нижних уровнях пищевой цепи, чтобы влиять и на рыб, и на крупных растительноядных динозавров. По мнению исследователей, наиболее вероятным таким ресурсом были морские макроводоросли или другие морские макрофиты.

В то же время не все динозавры демонстрировали признаки такого рациона. Зубная эмаль крупного растительноядного динозавра Tenontosaurus tilletti имела показатели, сходные с современными животными, питающимися наземными растениями. По мнению ученых, это подтверждает вывод о том, что различие в изотопных значениях связано с питанием, а не с более поздними геологическими изменениями ископаемых останков.

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