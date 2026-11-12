В США предварительный анализ сообщений о побочных реакциях, направленных в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, показал: об остановке сердца в сообщениях об энергетических напитках и пищевых добавках с кофеином или другими стимуляторами упоминали примерно в 11 раз чаще, чем в сообщениях о продуктах без таких ингредиентов. Результаты исследования представили на Научных сессиях Американской кардиологической ассоциации 2026 года, сообщает ScienceDaily.

Какие проблемы с сердцем фиксировали в сообщениях

Исследователи проанализировали 28 345 сообщений о возможных нежелательных реакциях за 2017–2025 годы. Из них 854 касались энергетиков или пищевых добавок с кофеином либо другими стимуляторами, а 27 491 — продуктов без них, в частности газированных напитков, смузи, витаминов, протеиновых батончиков и заменителей пищи.

В сообщениях о продуктах со стимуляторами об инфаркте упоминали примерно в 4,5 раза чаще. Желудочковые аритмии или сердцебиение встречались примерно в четыре раза чаще, учащенное сердцебиение — почти в три раза, боль в груди — в 2,71 раза, а обмороки — примерно в два раза чаще.

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Доля молодых взрослых

Около 45% сообщений о сердечно-сосудистых событиях, связанных с продуктами с кофеином и стимуляторами, касались людей в возрасте от 18 до 34 лет. Подобные закономерности выявили в сообщениях о мужчинах и женщинах.

Авторы подчеркивают, что эти данные не доказывают, будто энергетики или добавки со стимуляторами вызвали зафиксированные медицинские события. База FDA содержит добровольно поданные сообщения, поэтому исследователи не могут установить ни число потребителей, употреблявших такие продукты без проблем со здоровьем, ни реальную частоту риска для них. Среди возможных, но неподтвержденных объяснений исследователи назвали более частое употребление таких продуктов молодыми людьми, употребление перед интенсивными тренировками, а также смешивание с алкоголем или наркотиками.

Концентрация кофеина различается

По данным Американской кардиологической ассоциации, большинство взрослых в целом могут потреблять до 400 мг кофеина в сутки без существенных оговорок относительно безопасности. В то же время некоторые энергетики содержат до трех раз больше кофеина на единицу объема, чем заваренный кофе, а отдельные предтренировочные добавки имеют концентрацию кофеина более чем в 12 раз выше. Исследователи призвали усилить системный мониторинг безопасности таких продуктов и провести дальнейшие исследования.

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