Ирландская группа U2 сыграла камерный концерт в пространстве South Tank музея Tate Modern в Лондоне, Великобритания, где исполнила классические композиции и представила песни с нового альбома Carnaval De Luz. Шоу записали для BBC, сообщает NME.

Новые песни и классический репертуар

Выступление состоялось 3 ноября перед небольшой аудиторией, в которую вошли поклонники группы, студенты художественных учебных заведений и приглашенные гости. Среди них были музыкант Ноэл Галлахер, мэр Лондона Садик Хан и режиссер Ричард Кертис.

Концерт проходил на фоне работы 77 Million Paintings давнего продюсера и музыканта U2 Брайана Ино. Группа начала сет с The Unforgettable Fire, которую не исполняла вживую с 2018 года, а также сыграла Bad, MLK, Pride (In The Name Of Love), One и Beautiful Day.

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Во время шоу U2 впервые исполнили вживую новые композиции Can’t Stop Us Now и The Greatest Show On Earth. В сет-лист также вошла песня COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?) с недавнего мини-альбома Easter Lily, который продюсировал Ино.

Выход Брайана Ино и трансляция BBC

Финалом вечера стала композиция With Or Without You. Солист Боно вышел в зал, пригласил Брайана Ино на сцену, а зрители поблагодарили музыканта и продюсера, скандируя его фамилию.

Концерт покажут на BBC Two в конце ноября в рамках тематического вечера, посвященного U2. 30 ноября запись также будут транслировать BBC Radio 2 и BBC Sounds; эфир дополнят новыми интервью с участниками группы. Альбом Carnaval De Luz должен выйти 13 ноября и станет первой полноформатной подборкой нового материала U2 с 2017 года.

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