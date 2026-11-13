В США компания Uber сообщила о несанкционированном доступе к её данным через скомпрометированные учётные данные поставщика услуг. По данным Channel NewsAsia, среди информации, доступной третьему лицу, были персональные данные людей, получивших уведомление об инциденте.

Доступ через поставщика

В уведомлении, опубликованном на сайте генерального прокурора Калифорнии и датированном 10 ноября, указано, что 9 октября поставщик проинформировал Uber о компрометации учётных данных. По данным компании, они были использованы для доступа к учётной записи Uber у этого поставщика.

После этого Uber прекратила обмен данными с поставщиком и начала расследование. 13 октября оно установило, что третье лицо использовало скомпрометированные учётные данные для доступа к данным Uber, в том числе к персональной информации.

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Помощь пострадавшим

В официальном уведомлении не назван поставщик и не приведён перечень данных, которых коснулся инцидент. Издание TechCrunch сообщило, что поставщиком была Fireworks AI, а среди данных была информация из водительских удостоверений. Uber и Fireworks AI не предоставили немедленных комментариев на запросы Reuters.

Согласно уведомлению, инцидент затронул примерно 1 873 жителей штата Род-Айленд. Оно также содержало инструкции для жителей округа Колумбия и штатов Мэриленд, Северная Каролина, Нью-Йорк и Пенсильвания. Uber предложила пострадавшим бесплатный мониторинг кредитной истории и помощь в случае мошенничества через Cyberscout, компанию TransUnion. Зарегистрироваться можно в течение 90 дней с даты письма. Компания заявила, что до сих пор не выявила случаев злоупотребления данными.

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