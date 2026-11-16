В США Uber уведомила генерального прокурора штата Орегон, что в результате октябрьского взлома её технологического поставщика Fireworks AI были похищены персональные данные и номера водительских удостоверений. Компания проинформировала об инциденте в общей сложности 149 346 человек.

Как сообщает TechCrunch, 9 октября поставщик уведомил Uber о взломе. Злоумышленники получили внутренние учётные данные Fireworks AI и использовали их для доступа к данным Uber. Среди похищенной информации — имена, адреса, даты рождения и номера водительских удостоверений.

Доступ через учётные данные поставщика

В Uber заявили, что у компании были настроены оповещения для выявления несанкционированного доступа к её среде в Fireworks AI. Однако из-за использования внутренних учётных данных самого поставщика эти оповещения не сработали.

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Представитель Uber подтвердил, что уведомления водителям связаны с инцидентом безопасности у стороннего поставщика Fireworks AI, который имел доступ к части данных компании. Представитель Fireworks AI также подтвердил несанкционированный доступ к отдельным системам, затронувший данные клиентов.

Другие пострадавшие компании

Fireworks AI предоставляет разработчикам доступ к открытым моделям искусственного интеллекта. Компания ранее сообщала, что во время инцидента были похищены данные её клиентов, в том числе платёжная информация и некоторые частные наборы данных для ИИ. Стартапы Notion и Cursor также подтвердили, что в результате этого взлома были похищены их данные.

Fireworks AI связала взлом с финансово мотивированной киберпреступной группировкой, целью которой была продажа похищенных токенов для доступа к большим языковым моделям. В то же время ни одна известная киберпреступная группировка публично не взяла на себя ответственность за кражу данных.

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