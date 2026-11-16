Французская компания Ubisoft планирует сократить 70 рабочих мест в своей студии в Сингапуре — это около 20% ее местного штата. Представители индустрии и эксперты считают, что это решение отражает не только ситуацию в стране, но и более масштабные проблемы мирового рынка видеоигр, сообщает Channel NewsAsia.

Доцент James Cook University Singapore Роберто Диллон отметил, что до объявления о сокращениях в Сингапуре Ubisoft уже закрывала студии и отменяла игровые проекты в других странах. На той же неделе компания также решила закрыть финскую студию RedLynx. Диллон привел в качестве примера общего спада закрытие студии BioWare компанией Electronic Arts.

Высокие расходы и меньше вакансий

По словам Диллона, мировая игровая индустрия получила в прошлом году рекордные более 200 млрд долларов дохода, однако с 2022 года в ней сократили более 35 тысяч рабочих мест. Одной из причин он назвал рост расходов: разработка современных игр класса AAA часто стоит более 200 млн долларов на проект.

Соруководитель сингапурского отделения International Game Developers Association Иван Хо считает, что индустрия AAA-игр переживает структурный кризис устойчивости. По его словам, зарубежные офисы, зависящие от головных штаб-квартир, часто первыми ощущают последствия изменений на глобальном рынке. Преподавательница Национального университета Сингапура Сюй Ле добавила, что решения об инвестициях или реструктуризации, принятые за рубежом, могут сказываться на местных студиях независимо от их результатов.

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Руководитель The Gentlebros Дезмонд Вонг рассказал, что расходы на персонал и валютные колебания давили на доходы его студии последние два года, хотя компания продала больше копий своих игр, чем когда-либо ранее. Он также обратил внимание на сильную конкуренцию: по его оценке, одной лишь качественной игры часто недостаточно, чтобы ее заметили среди большого числа релизов.

Ставка на собственную интеллектуальную собственность

Основатель Asian Salad Studio Нео Дуан Кай назвал найм разработчиков в Сингапуре более дорогим, чем во многих других странах региона. Вонг отметил, что зарплаты в городе-государстве уже могут быть выше, чем в Японии, Канаде и некоторых странах Европы. В то же время инвесторы и издатели стали осторожнее финансировать новые проекты и чаще ожидают от команд большей готовности игры к моменту вложений.

Эксперты предлагают Сингапуру сосредоточиться на направлениях с более высокой добавленной стоимостью — творческом руководстве, дизайне, технологических разработках, управлении интеллектуальной собственностью и региональных бизнес-операциях. Сюй Ле считает возможной модель, при которой Сингапур будет центром таких функций, а часть производственных процессов будут выполнять в странах с более низкими затратами, в частности в Малайзии, Индонезии или Вьетнаме. Участники рынка также подчеркивают важность развития собственных сингапурских игровых франшиз, которые могут приносить доход от лицензирования, продолжений и сопутствующих продуктов.

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