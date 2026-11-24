В США участники исследования Джорджтаунского университета лишь ограниченно смогли отличить политические посты, созданные людьми, от текстов, сгенерированных искусственным интеллектом. Авторство ИИ они правильно определили в 58,6% случаев — это лишь немного выше случайного угадывания, сообщает Der Spiegel.

Посты о дебатах Трампа и Харрис

Исследование провели в контексте президентских выборов в США 2024 года. В нем приняли участие 1122 человека, которым предложили определить, были ли политические текстовые публикации о дебатах между Дональдом Трампом и Камалой Харрис написаны человеком или ИИ.

Ученые собрали 696 постов по хештегам #debate2024 и #debatenight на платформах X и Truth Social, а также в комментариях к материалам американских новостных каналов на YouTube и TikTok. Еще 1690 текстов для исследования создали шесть различных моделей искусственного интеллекта.

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Разница между платформами

Исследователи зафиксировали различную точность распознавания в зависимости от платформы. Посты из TikTok участники идентифицировали точнее, тогда как результаты для публикаций из X были ниже.

Анализ эмоциональных характеристик текстов также показал, что негативные посты чаще считали написанными людьми, чем позитивные. В то же время авторы исследования отметили, что не могут полностью исключить наличие сгенерированных ИИ публикаций среди постов, собранных на платформах.

Социальные сети ввели маркировку для контента, созданного ИИ, которую могут добавлять пользователи, автоматические системы или команды модерации. Однако такая маркировка работает с разной эффективностью, а отдельные комментарии в обсуждениях не помечаются как ИИ-контент.

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