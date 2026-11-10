Исследователи UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center получили предварительные данные о том, что добавка с оксалоацетатом может быть связана с уменьшением когнитивных симптомов и усталости у женщин, переживших рак молочной железы. В небольшом клиническом исследовании все 16 участниц, завершивших восьминедельный курс, сообщили об улучшении памяти, концентрации и мышления, сообщает ScienceDaily.

Данные испытания

В испытании II фазы приняли участие 18 женщин, у которых ранняя стадия рака молочной железы была диагностирована за один-пять лет до начала исследования. У всех были выраженные когнитивные трудности. Средний возраст участниц составлял около 50 лет; большинство проходили химиотерапию, а почти 90% продолжали эндокринную терапию во время исследования.

Участницы принимали по 500 миллиграммов оксалоацетата дважды в день в течение восьми недель. Ученые оценивали симптомы с помощью анкет и проводили стандартизированные тесты памяти, внимания, скорости обработки информации и исполнительных функций, включая способность планировать и сосредотачиваться.

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Результаты и ограничения

Средний показатель субъективно оцениваемых когнитивных нарушений вырос с 29,1 до 55,5 балла. По критериям исследования это соответствовало переходу группы в диапазон, который считают нормальным, а не нарушенным. Признаки улучшения были заметны через четыре недели. Участницы также сообщили о меньшей усталости и лучшем физическом функционировании, а стандартизированные тесты показали улучшение скорости обработки информации и исполнительных функций.

Оксалоацетат — молекула, которая естественным образом присутствует в организме и участвует в производстве клеточной энергии и регуляции глутамата. В то же время авторы подчеркнули, что выводы являются предварительными: исследование было небольшим и не предусматривало плацебо-группы или другой группы для сравнения. Поэтому установить, была ли именно добавка причиной зафиксированных изменений, невозможно.

Наиболее частыми побочными явлениями были расстройства пищеварения, в том числе несварение, вздутие живота, запор, диарея и тошнота. Две участницы прекратили прием добавки из-за желудочно-кишечных симптомов; серьезных нежелательных явлений не зарегистрировали. Команда UCLA готовит рандомизированное плацебо-контролируемое исследование II фазы, набор в которое планировали начать в конце 2026 года.

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