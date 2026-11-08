Команда под руководством исследователей из Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний (DZNE) обнаружила связь между соблюдением десяти моделей питания и более медленным биологическим старением. В исследовании, опубликованном в Nature Communications, проанализировали данные 6470 участников в возрасте от 30 лет, сообщает ScienceAlert.

Ученые сопоставили показатели соблюдения рекомендаций по питанию с биомаркерами в крови, отражающими биологический возраст. По всем рассмотренным моделям более здоровые пищевые привычки были связаны с более медленным биологическим старением.

Какие модели питания изучали

В перечень вошли средиземноморская и нордическая диеты, DASH для контроля артериального давления, а также MIND, направленная на поддержание здоровья мозга. Также оценивали Alternative Healthy Eating Index 2010, Plant-based Diet Index, Healthful Plant-based Diet Index и диету EAT-Lancet.

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Еще два индекса — Unhealthful Plant-based Diet Index и Dietary Inflammatory Index — отражают нездоровые пищевые привычки, в частности употребление сладких напитков и сладостей. Более низкие показатели по этим индексам, то есть меньшее соблюдение нездорового рациона, также ассоциировались с более медленным старением.

Как определяли биологический возраст

Для оценки старения исследователи применили три так называемых эпигенетических часа, которые анализируют паттерны метилирования ДНК — химические метки, изменяющиеся с биологическим возрастом. Технология позволила охватить около 850 тысяч участков ДНК, что примерно вдвое больше, чем в большинстве предыдущих исследований такого типа.

Результаты дополнительно проверили на выборке из 1034 человек и получили сходные ассоциации. В то же время авторы подчеркнули, что исследование показывает связь, а не доказывает причинно-следственное влияние: данные отражают состояние участников в определенный момент времени. Более 70% связанных с рационом биологических путей были общими и касались структуры клеток, клеточной сигнализации и метаболизма.

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