Исследователи из Universitat Rovira i Virgili определили эффективные условия извлечения масла из использованной кофейной гущи, позволяющие сохранить оставшуюся биомассу для дальнейшей переработки. Как сообщает ScienceDaily, масло из такого отхода может служить сырьём для биодизеля, а остаточный материал — для производства других видов топлива и химических веществ.

Отработанная кофейная гуща содержит около 15% липидов. Мировое производство кофейных зёрен составляет примерно 10 млн метрических тонн в год, однако лишь небольшая часть материала зёрен попадает в готовый напиток, а остальное образует твёрдые отходы.

Условия экстракции

Команда факультета химической инженерии изучала влияние температуры, продолжительности процесса и соотношения растворителя к сухому остатку. Для отделения жиров применили н-гексан. Оптимальными условиями исследователи назвали температуру 45 °C, продолжительность 60 минут и 35 мл гексана на грамм сухого остатка.

В этих условиях удалось извлечь примерно 90% объёма масла, который можно получить методом Сокслета — распространённым лабораторным способом с высоким выходом экстракции. Оптимизированный процесс также дал более чистое масло: доля примесей составила 0,3% против 3,9% при методе Сокслета.

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Химический анализ показал, что состав жирных кислот оставался стабильным при различных условиях эксперимента. Наибольшую долю в масле составляли линолевая и пальмитиновая кислоты, что указывает на его потенциал в качестве компонента для производства биодизеля.

Дальнейшее использование остатка

После извлечения масла кофейная гуща сохраняет лигноцеллюлозную структуру, в состав которой входят целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Эти компоненты могут перерабатываться в биоэтанол, молочную кислоту, полигидроксиалканоаты, фенольные соединения и ингредиенты для производства устойчивого авиационного топлива.

Учёные также проверили экстракцию с использованием ультразвука и микроволн. Хотя эти методы ускоряли начальные этапы извлечения, по совокупности чистоты масла, эффективности, энергозатрат и возможности масштабирования более сбалансированным оказался обычный периодический процесс с н-гексаном.

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