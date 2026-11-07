Исследователи Дартмутского колледжа в штате Нью-Гэмпшир, США, выяснили, что люди чаще считают разговор приятным и хотят его продолжить, когда его динамика напоминает розовый шум. Такой тип взаимодействия сочетает сосредоточенность на общей теме с появлением новых идей, сообщает The Guardian.

Более тысячи проанализированных разговоров

Ученые проанализировали более 1 000 разговоров между незнакомцами, которые после общения отвечали на вопросы о своих впечатлениях. Более выраженные признаки розового шума были связаны с более высокой оценкой разговора, желанием продолжить диалог и более сильным ощущением связи с собеседником.

Исследователи также проверили этот подход на беседах друзей об опыте, повлиявшем на их становление. Результат оказался схожим: больше признаков розового шума соответствовало большей удовлетворенности общением. При анализе разговоров на быстрых свиданиях этот показатель также помогал предсказывать, какие пары встретятся во второй раз. Результаты работы опубликовали в Science Advances.

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Баланс между повторением и хаосом

Для анализа диалогов команда применила ИИ-модель MPNet. Она оценивала каждую реплику по 768 параметрам, в частности по содержанию, тону и контексту, что позволило проследить, как разговор меняется со временем.

Авторы объясняют, что белый шум в диалоге возникает, когда собеседники не реагируют на сказанное друг другом, а беседа хаотично перескакивает между темами. Красный шум, напротив, связан с чрезмерным повторением и застреванием в разговорной рутине. Розовый шум занимает промежуточное положение: люди синхронизируются, исследуя тему, затем добавляют новые идеи и снова возвращаются к общему обсуждению.

Первый автор исследования Кэтрин О'Нелл предположила, что умение поддерживать такую динамику можно развивать. В частности, команда проанализировала подкасты с двумя ведущими и выяснила, что уровень розового шума в их разговорах возрастал на протяжении первых 50 эпизодов.

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