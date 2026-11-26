Исследователи Базельского университета выяснили, что плотно упакованная ДНК на периферии клеточного ядра защищает эмбрионы круглых червей C. elegans от повреждений, вызванных UVB-излучением. О результатах работы, опубликованной в журнале Science Advances, сообщает News-Medical.

Роль ядерных пор

В клеточном ядре часть ДНК находится в плотно упакованном и преимущественно неактивном состоянии — гетерохроматине. Обычно он связан с ядерной ламиной — сетчатой структурой на внутренней стороне ядерной оболочки. Такая организация помогает упорядочивать геном и регулировать активность генов.

Команда профессора Сьюзен Манго исследовала, как это расположение формируется во время эмбрионального развития. Учёные установили, что время появления гетерохроматина на периферии ядра зависит от количества ядерных пор — каналов в ядерной оболочке, через которые молекулы перемещаются между ядром и клеткой.

На ранних этапах развития ядерная оболочка плотно покрыта такими порами, поэтому гетерохроматин не может накапливаться возле ядерной ламины. По мере развития количество пор уменьшается, освобождая место для плотно упакованной ДНК. Одновременно участки ДНК в этих зонах становятся менее активными. Когда исследователи снижали уровень отдельных компонентов ядерных пор, гетерохроматин накапливался возле ядерной ламины раньше, чем обычно.

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Защита от ультрафиолета

Молодые эмбрионы без сформированного слоя периферического гетерохроматина оказались очень чувствительными к UVB-излучению — компоненту солнечного света, способному повреждать ДНК. Более старые эмбрионы были значительно устойчивее.

У более старых эмбрионов повреждения ДНК концентрировались преимущественно на периферии ядра, в гетерохроматине. Если связь гетерохроматина с ядерной ламиной нарушали, повреждения распространялись по всему ядру, а выживаемость эмбрионов снижалась.

Формирование этого защитного слоя связано с откладыванием яиц. На ранней стадии эмбрионы развиваются внутри организма матери, где в значительной степени защищены от ультрафиолета. К моменту откладывания яиц они уже начинают формировать собственный слой периферического гетерохроматина.

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