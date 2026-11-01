В Лагосе, Нигерия, учительница Бусае Адеемо стала победительницей конкурса Maltina Teacher of the Year 2026. Она получила денежную премию в размере 10 млн найр, а губернатор штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу отдельно предоставил ей трехкомнатную квартиру.

Как сообщает Premium Times Nigeria, Адеемо преподает в школе Lanre Awolokun High School в районе Гбагаду в Лагосе. Ее объявили победительницей 12-го конкурса, организованного образовательным фондом Nigerian Breweries-Felix Ohiwerei Education Trust Fund.

Награды победительницы

Помимо основной премии и квартиры, учительница получила автомобиль Honda HR-V, полностью оплаченное зарубежное обучение для профессионального развития, годовой запас напитка Maltina и проект школьной инфраструктуры стоимостью 30 млн найр, который должны построить в ее честь.

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Согласно пресс-релизу организатора, победительница также получила Maltina Prize for Best STEM Teacher — награду для лучшего преподавателя STEM-дисциплин — и дополнительно 1,5 млн найр. После награждения Адеемо поблагодарила организаторов, власти штата и партнеров и заявила, что признание будет побуждать ее и далее поддерживать развитие учителей и STEM-образования в Нигерии.

Другие призеры

Первым вице-призером конкурса назвали Юсуфа Карията из школы Wisdom International School of Excellence в Абудже, который получил 5 млн найр. Вторым вице-призером стал Эфраим Иньянгудо из Comprehensive Secondary School в штате Аква-Ибом, получивший 3 млн найр. Еще 17 учителей, ставших победителями на уровне штатов, получили по 1 млн найр.

По данным организаторов, в этом году на конкурс поступило 2510 заявок из 36 штатов Нигерии и Федеральной столичной территории, из которых действительными признали 2243. Конкурс Maltina Teacher of the Year был учрежден в 2015 году для признания выдающихся учителей страны.

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