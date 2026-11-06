В школе Nyabisase Mixed Secondary в Бобаси, округ Кисии, Кения, ученики во время экзаменов KCSE напали на группу, следившую за ходом экзаменов, и отобрали пистолет у полицейского. По данным Nation Kenya, участники беспорядков удерживали оружие почти три часа.

Травмы во время инцидента

Событие произошло в четверг между первой и второй экзаменационными работами. Ученики атаковали представителей Кенийского национального экзаменационного совета (KNEC) и полицейских, прибывших из Найроби для мониторинга экзаменов.

Командир полиции округа Кисии Рональд Кируи заявил, что представители KNEC и несколько полицейских получили травмы. По его словам, правоохранители провели обыск в школе и обнаружили пистолет. Обстоятельства, при которых полицейский потерял оружие, расследуются.

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Школу закрыли

Для прекращения беспорядков в учреждение направили полицию по противодействию массовым беспорядкам. После инцидента власти решили закрыть школу и отправить всех учеников домой.

В июле 2026 года школу уже закрывали из-за насильственных протестов после назначения нового директора. Тогда ученики столкнулись с учителями, бросали камни, а беспорядки завершились пожаром в одном из общежитий.

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