Ученики школы Cobar High в Австралии вместе с профессиональным Noise String Quartet исполнили музыкальное произведение в Cobar Sound Chapel — постоянной звуковой инсталляции в бывшем водном резервуаре неподалеку от городка Кобар. Во время выступления также играл исполнитель на диджериду, сообщает ABC News.

Музыка из пространства и природных материалов

Произведение подготовили во время мастерской с композитором и преподавателем Сиднейской консерватории Джимом Койлом. По его словам, школьники предложили немало идей, которые удалось воплотить в музыкальной партитуре. Композитор отметил, что использование самого сооружения как составляющей композиции стало для него новым опытом.

Участникам предложили работать со звуками окружающей среды. Для этого они использовали, в частности, палки, камни и ветки. Учительница музыки Лора Эндрю сказала, что ученики создавали разные звуки и таким образом отмечали свой город и его особенности.

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Инсталляция в 125-летнем резервуаре

Cobar Sound Chapel создали в 2022 году. Ее архитектором стал Гленн Меркатт, а музыкальную часть проекта создал композитор Жорж Ленц. При этом серебристому водному резервуару, в котором размещена инсталляция, 125 лет.

Бывший ученик Cobar High, представитель народа вираджури Ксандер Джеффри исполнил во время концерта партию на диджериду. Он рассказал, что пространство Sound Chapel усиливает звучание инструмента, создавая сильное эхо и вибрации. По словам Джеффри, игра на диджериду помогла ему восстановить связь со своей культурой.

На выступление приехали зрители из других регионов Австралии. Некоторые ученики после концерта сказали, что этот опыт вдохновил их продолжать заниматься музыкой.

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