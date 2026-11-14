Ученики из Вьетнама, прибывшие в Германию на профессиональное обучение в сфере ухода, жили по восемь человек в одной комнате. Они также сообщили о нерегулярных выплатах или их полном отсутствии, говорится в материале Der Spiegel.

Условия проживания

В сюжете SPIEGEL TV рассказывается об опыте учеников во время пребывания в Германии. Один из людей, о которых идет речь в материале, сравнил необходимость тесниться всем в одном помещении с пребыванием в могиле.

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Выплаты и угрозы

По данным издания, вознаграждение за обучение выплачивали нерегулярно или не выплачивали вовсе. Тем, кто спрашивал о выплате вознаграждения, угрожали увольнением.

Материал подготовила журналистка Джесси Шрёдтер для SPIEGEL TV. Der Spiegel опубликовал сюжет 14 ноября 2026 года.

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