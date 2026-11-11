Исследователи UCLA Health в США установили, что подробные данные из школьных журналов лучше, чем средний балл GPA, помогали выявлять учеников, которые к восьмому классу сообщали об употреблении алкоголя, каннабиса или других веществ. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of School Health.

Данные 289 учеников

Ученые проанализировали образовательные данные 289 школьников из региона Лос-Анджелеса, за которыми наблюдали с шестого по восьмой класс. Большинство участников проживали в сообществах с низкими доходами, где семьи могут сталкиваться с препятствиями для регулярного доступа к медицинской помощи.

Почти 15% участников к восьмому классу сообщили, что хотя бы раз употребляли психоактивные вещества. Исследователи сопоставили эти ответы с GPA и данными школьных журналов, в которые входили результаты тестов и коротких проверок знаний, выполнение домашних заданий, вовлеченность и участие в работе класса.

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Роль участия в обучении

По выводам авторов, показатели вовлеченности и участия в классе оказались более точными сигналами для выявления учеников с риском употребления веществ, чем GPA. Они предполагают, что такая информация может полнее отражать личные и средовые факторы, связанные с поведением подростков.

Исследователи подчеркнули, что результаты получены на небольшой выборке и нуждаются в проверке в более масштабных исследованиях — в разных городах, типах школ и сообществах. По их мнению, использование таких данных потенциально может помочь в раннем выявлении рисков среди подростков, которые редко проходят профилактические медицинские осмотры.

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