UCSF запускает исследование с участием до 3 000 человек — News-Medical

Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF) в США запускает глобальное исследование CANOPY, в котором планируют наблюдать за опытом до 3 000 человек, уже намеревающихся употреблять психоделики дома, на организованных ретритах или в других условиях. Ученые будут оценивать изменения настроения, самочувствия и другие психологические показатели участников, сообщает News-Medical.

Наблюдение вне лабораторий

CANOPY не является традиционным клиническим испытанием: исследователи не будут предоставлять участникам психоделики и не будут определять, какие вещества они будут употреблять. К проекту будут привлекать совершеннолетних людей, которые еще до участия в исследовании планируют употребить психоделик и готовы проходить научные оценки. Основную часть исследования будут проводить дистанционно.

Участники будут заполнять стандартизированные анкеты до и после употребления веществ, а также в течение шести месяцев после этого. Исследование охватит псилоцибин, ЛСД, аяуаску, ибогаин, MDMA и кетамин.

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Данные о мозге и физиологии

Часть участников, которые смогут приехать в UCSF, пройдет нейровизуализацию и электроэнцефалографию. Они также предоставят образцы крови и слюны до запланированного психоделического опыта и будут использовать носимые устройства для сбора физиологических данных вне лаборатории.

Руководитель CANOPY, профессор неврологии UCSF Робин Кархарт-Харрис, заявил, что проект должен дать возможность с научной тщательностью исследовать опыт, который обычно происходит вне контролируемых лабораторных условий. Исследователи хотят выяснить, почему результаты психоделического опыта могут существенно различаться у разных людей, и отделить влияние вещества от индивидуальных биологических, психологических и средовых факторов.

CANOPY получил финансирование в размере до 1,4 млн долларов от Агентства передовых исследовательских проектов в сфере здравоохранения США (ARPA-H). Всего три исследовательских проекта UCSF по психоделикам получили от агентства до 8,5 млн долларов. Данные CANOPY планируют использовать для будущих клинических испытаний и оценки рисков и преимуществ употребления психоделиков вне контролируемых исследований.

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