В палестинском Хан-Юнисе на юге сектора Газа израильский авиаудар по медицинскому комплексу Насер убил четырех палестинцев. По данным Anadolu Agency, о погибших сообщил представитель гражданской обороны Махмуд Басаль.

Удар по корпусу больницы

Удар утром в четверг пришелся по второму этажу здания Аль-Ясин, расположенного на территории медицинского комплекса в западной части Хан-Юниса. Директор больницы заявил, что в результате атаки значительные повреждения получили отделения интенсивной терапии и хирургии.

Другие атаки в Газе

Накануне, 11 ноября, еще пятеро палестинцев погибли в результате израильских атак в городе Газа и лагере беженцев Бурейдж. Еще один человек умер от ранений, полученных во время израильского удара 10 ноября.

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Anadolu Agency сообщает, что атаки происходят на фоне того, что агентство называет продолжающимися нарушениями Израилем соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 10 октября 2025 года. По приведенным агентством данным, с тех пор погибли 1 622 палестинца, еще 5 878 получили ранения.

По данным Anadolu Agency, с октября 2023 года в результате войны Израиля против Газы погибли более 74 600 палестинцев, а почти 176 000 получили ранения. Агентство также сообщило о разрушении 90% инфраструктуры территории.

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