Израильский беспилотник нанес удар в районе Аль-Маваси на юге Газы, в результате которого погиб один палестинец и еще двое получили ранения. Об этом со ссылкой на медиков комплекса Нассер сообщает Anadolu Agency.

Атаки на севере Газы

По информации местных источников, на севере сектора израильский дрон сбросил взрывные устройства на дома и палатки, где находятся перемещенные палестинцы. Это произошло в районе Аль-Салатин к западу от Бейт-Лахии. Там же сообщалось о продолжении артиллерийских обстрелов на северо-западе Газы.

Данные о потерях

Днем ранее, по данным медицинского источника в больнице Аш-Шифа, удар израильского беспилотника в районе Ас-Сафтави на севере Газы убил двух палестинцев и ранил троих.

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Министерство здравоохранения Газы заявило, что с начала режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате нарушений соглашения погибли 1 643 палестинца, еще 5 964 были ранены. Ведомство привело эти данные по состоянию на субботу.

По данным министерства, с октября 2023 года в Газе погибли более 74 тысяч палестинцев, а более 176 тысяч получили ранения. В материале также отмечается, что война разрушила около 90% инфраструктуры Газы, а ООН оценивает стоимость ее восстановления примерно в 71,4 млрд долларов.

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