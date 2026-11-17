В селе Комышуваха Запорожской области Украины завершили поисково-спасательные работы после российского удара по пункту раздачи гуманитарной помощи 2 ноября. Число погибших в результате атаки выросло до 72 человек, сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Поиски продолжались две недели

По данным Meduza, спасатели в течение двух недель искали погибших, несмотря на непрерывные обстрелы. Выговский заявил, что за это время Россия — государство-агрессор — 11 раз обстреляла село.

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Девять атак пришлись непосредственно по месту проведения поисковых работ. В результате этих обстрелов были ранены трое полицейских и четверо спасателей, также повреждена техника.

Удар по бывшей школе

2 ноября российские войска сбросили авиабомбы на здание бывшей школы в Комышувахе, где местным жителям раздавали гуманитарную помощь. Эта атака стала одной из самых смертоносных за время полномасштабной войны. Согласно имеющимся оценкам, больше жертв могла вызвать лишь атака на Мариупольский драматический театр 16 марта 2022 года.

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