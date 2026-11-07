Возвращение умеренной инфляции в Японии оживляет готовность компаний к риску и стимулирует внутренние инвестиции, заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда. Об этом он сказал во время лекции Мишеля Камдессю по вопросам центрального банкинга в Международном валютном фонде, сообщает Anadolu Agency.

Инвестиции и кредитование

По словам Уэды, после пандемии объем инвестиций японского бизнеса в основной капитал превысил максимум начала 1990-х годов. Банковское кредитование в стране в последнее время выросло более чем на 5%, что стало самым быстрым темпом за три десятилетия на фоне оживления корпоративных заимствований.

Согласно опросу Банка Японии, более 70% компаний сообщили, что в 2023–2024 годах активнее инвестировали внутри страны. Главным фактором этого Уэда назвал острый дефицит рабочей силы.

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Автоматизация и производительность

Нехватка работников, по оценке главы центробанка, побуждает японские компании увеличивать инвестиции в производственные мощности внутри страны и внедрять трудосберегающую автоматизацию. Среди направлений инвестиций он также назвал декарбонизацию и цифровую трансформацию.

Уэда отметил, что оживление внутренних инвестиций может помочь Японии реализовать сформулированную четыре десятилетия назад цель экономической корректировки, ориентированной на внутренний спрос, за счет сокращения избытка корпоративных сбережений. В то же время чистые первичные доходы от иностранных инвестиций, превышающие 6% ВВП, и далее будут оставаться важной составляющей внешних счетов страны. Он добавил, что старение населения может сокращать сбережения домохозяйств, тогда как более высокая производительность и капитальные затраты способны постепенно сократить разрыв между национальными сбережениями и инвестициями.

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