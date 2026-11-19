УЕФА условно запретил болельщикам сборной Англии посетить один выездной матч из-за расистского и/или дискриминационного поведения во время матча Лиги наций против Испании в Мадриде. Сборная Англии выиграла эту игру со счётом 3:2.

Санкцию приостановили на два года

Наказание предусматривает запрет на один выездной матч, однако УЕФА приостановил его на двухлетний испытательный срок. Футбольную ассоциацию Англии также оштрафовали на 12 600 фунтов стерлингов.

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По информации Sky Sports News, санкции связаны с антикатолическими и антиирландскими выкриками во время матча в Мадриде.

Реакция Футбольной ассоциации Англии

Представитель Футбольной ассоциации Англии заявил, что организация не будет терпеть неприемлемые и глубоко оскорбительные выкрики. По его словам, ассоциация будет сотрудничать с полицией, присутствующей на домашних и выездных матчах сборной Англии, чтобы установить причастных и принять необходимые меры.

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