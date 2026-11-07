Сборная Уэльса по регби победила Японию со счётом 28:21 на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе. Джош Адамс оформил две попытки, а команда Уэльса удержала преимущество в напряжённой концовке матча, сообщает Sky Sports.

Обмен попытками в первой части игры

Хозяева открыли счёт уже на третьей минуте благодаря попытке Арчи Гриффина. Через восемь минут Япония ответила результативным действием Бена Гантера. Позднее команды вновь обменялись попытками: Луи Рис-Заммит прервал серию из восьми международных матчей без попыток, а за сборную Японии занёс Уорнер Дирнс.

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Напряжённая концовка

Во втором тайме Адамс занёс свою вторую попытку, что укрепило позиции Уэльса. Однако за пять минут до окончания игры Кента Фукуда сократил отставание Японии и обострил борьбу в последние минуты. Уже в добавленное время Уэльс заработал штрафной, который помог команде сохранить победный результат.

14 ноября Уэльс сыграет в Кардиффе против Новой Зеландии во втором матче Northern Series. Япония в тот же день встретится с Англией на стадионе «Альянц».

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