Сборная Уэльса по регби победила Новую Зеландию со счётом 35:28 в матче Nations Championship. Это первая победа валлийцев над All Blacks с 1953 года, сообщает Sky Sports.

Преимущество Уэльса в первом тайме

Хозяева удачно начали матч и повели 14:0, а затем — 21:7. Попытки за Уэльс занесли Томос Уильямс, Дьюи Лейк и Арчи Гриффин. Однако решение валлийцев продолжить атаку вместо того, чтобы выбить мяч в аут, позволило Новой Зеландии сравнять счёт до перерыва.

Новозеландцы отыгрались благодаря попыткам Кортеза Ратимы, Уоллеса Ситити и Фехи Финеанганофо. Последняя попытка была засчитана на третьей минуте компенсированного времени первого тайма.

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Оборона в решающие минуты

В начале второго тайма Уэльс снова оторвался в счёте: Эдди Джеймс и Луис Рис-Заммит занесли реализованные попытки, установив счёт 35:21. Питер Лакаи сократил отставание Новой Зеландии до семи очков.

Заключительная часть матча почти полностью проходила в 22-метровой зоне Уэльса. Валлийцы выдержали серию атак соперника и трижды не позволили новозеландцам приземлить мяч в зачётной зоне. Следующий матч Уэльс проведёт против Австралии 21 ноября в Кардиффе, а Новая Зеландия в тот же день сыграет с Англией на Allianz Stadium Twickenham.

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