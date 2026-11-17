Сборная Уэльса по регби вернулась к тренировкам в Кардиффе, Уэльс, после победы над Новой Зеландией со счётом 35:28 — первой для валлийцев в матчах против All Blacks с 1953 года. Теперь команда главного тренера Стива Тэнди готовится к домашней игре против Австралии, которая состоится 21 ноября на стадионе Principality Stadium, сообщает BBC Sport.

После субботней победы игрокам предоставили дополнительное время, чтобы провести его с семьями. Во время командной встречи регбисты посмотрели видео с реакциями болельщиков на успех сборной. Ассистент тренера Мэтт Шерратт отметил, что команда осознаёт значение этого результата для страны.

Рекордная оборона

В матче с Новой Зеландией валлийцы выполнили 346 захватов, установив новый рекорд в международных матчах. Дафидд Дженкинс повторил индивидуальный рекорд, совершив 38 захватов. Сборная Уэльса трижды не позволила соперникам занести попытку, остановив их возле зачётной зоны.

Шерратт, отвечающий за атаку, высоко оценил первые 50 минут игры. По его словам, команда очень эффективно действовала в атаке и быстро доставляла мяч крайним игрокам, а скрам-хав Томос Уильямс особенно хорошо сыграл возле зачётной зоны соперника.

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Подготовка к Австралии

В штабе Уэльса подчеркнули, что победа над Новой Зеландией не меняет привычный режим подготовки. Команда стремится одержать четвёртую подряд домашнюю победу, однако Шерратт назвал Австралию серьёзным вызовом и предупредил, что прогресс не бывает линейным.

Фланкер Джеймс Ботем, признанный лучшим игроком матча с Новой Зеландией, тренировался с командой, однако может покинуть расположение из-за ожидаемого рождения ребёнка. В той игре 28-летний Ботем совершил 30 захватов и не позволил новозеландцам занести попытку во втором тайме.

К тренировкам также вернулся восьмой номер Аарон Уэйнрайт, пропустивший матч с Новой Зеландией из-за травмы ноги. Лок Адам Бирд, повредивший плечо в игре против Новой Зеландии, также доступен для отбора. Тэнди должен объявить состав на матч против Австралии в четверг.

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