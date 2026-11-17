В Вене, Австрия, представитель МИД Уганды Винсент Вайсва Багире подтвердил, что страна ведет с государствами ЕС предварительные переговоры о возможном размещении центра возвращения для людей, которым отказали в предоставлении убежища. Об этом сообщает Politico.

Переговоры с Нидерландами

По словам Багире, Уганда уже обсуждала этот вопрос с Нидерландами, однако переговоры пока не продвинулись далеко. Он не уточнил, с какими другими странами продолжается диалог, и отметил, что он находится на очень ранней стадии.

В июне европейские дипломаты называли Уганду и Узбекистан среди возможных мест для миграционных центров ЕС. Накануне Австрия, Дания, Германия, Греция и Нидерланды объявили о намерении со следующего года начать депортации в центр в Руанде.

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Условия Уганды

Угандийский чиновник назвал три условия для размещения такого центра: он должен принимать только людей африканского происхождения, без судимостей и без несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Багире также заявил, что переговоры касаются не более 50 человек, которых могли бы направить в открытые учреждения. По его словам, это не будут места содержания под стражей: люди смогут интегрироваться в общины и будут иметь свободу передвижения.

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