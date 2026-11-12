Венгрия планирует смягчить правила об абортах — Cyprus Mail

Правительство Венгрии планирует облегчить доступ к экстренной контрацепции и изменить спорное правило 2022 года для женщин, обращающихся за абортом. О пакете реформ в сфере прав женщин заявил премьер-министр Петер Мадьяр, сообщает Cyprus Mail.

Изменения в правилах об абортах

Правило, принятое при правительстве Виктора Орбана, требует от беременной женщины, желающей сделать аборт, предоставить документ от медицинского работника о явном признаке жизни. Это положение широко толковали как требование о наличии сердцебиения плода.

Процедура вызвала критику со стороны врачей и правозащитных групп, которые называли ее жестокой и унизительной. По словам Мадьяра, правило не сократило количество абортов, однако причиняло дополнительную травму женщинам в сложных обстоятельствах и поднимало серьезные биоэтические вопросы.

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Защита от насилия

Пакет также предусматривает усиление защиты пострадавших от насилия и ратификацию Стамбульской конвенции — международного договора о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Договор 2014 года, в частности, требует криминализировать изнасилование при отсутствии согласия.

Правительство намерено внести изменения в уголовный кодекс, в том числе в правила, касающиеся ограничительных предписаний. Неправомерное использование интимных изображений планируют признать уголовным правонарушением, а пострадавшим от домашнего насилия обещают особый подход во время уголовных производств. Женщинам также больше не потребуется рецепт для получения экстренной контрацепции, а власти планируют меры по борьбе с менструальной бедностью.

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