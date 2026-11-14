Венгерское Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) изъяло наличные на общую сумму $19,5 млн во время обысков в рамках уголовного производства в отношении бывшего министра национального развития Миклоша Сештака. Часть денег, по данным The Guardian, нашли закопанной в лесах.

Обыски продолжались два дня

NVVH сообщило, что обыски провели в четверг и пятницу в нескольких местах. Следователи также обнаружили крупные суммы наличных, спрятанные в сельскохозяйственных и складских зданиях, жилых помещениях и дорогостоящих сейфах в удаленных местах.

Всего нашли 5 071 632 000 венгерских форинтов, 2 658 350 евро и $1 257 100. В ведомстве отметили, что все деньги перечислили на счет Венгерского государственного казначейства.

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Министр финансов Андраш Карман сообщил в Facebook, что после поступления средств 12 сотрудников казначейства потратили восемь часов на их подсчет, используя пять счетных машин.

Дело ведется против экс-министра

Миклош Сештак занимал должность министра национального развития Венгрии в 2014–2018 годах. Его обвиняют в получении взяток в схеме, связанной с государственной транспортной компанией и закупкой подержанных автобусов по завышенным ценам.

Премьер-министр Петер Мадьяр победил на выборах в апреле, положив конец 16 годам правления Виктора Орбана, и пообещал расследовать предполагаемую коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями при предыдущей власти. За последние недели в рамках различных дел также были взяты под стражу Сештак, еще два министра периода Орбана и брат бывшего премьер-министра.

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