Украина и Российская Федерация, государство-агрессор, в ходе двухдневных переговоров в Абу-Даби, ОАЭ, принципиально договорились о крупном обмене военнопленными. Количество людей для обмена стороны должны были определить на следующий день, сообщает The Japan Times.

Это были первые за девять месяцев переговоры украинской и российской делегаций, проходившие при посредничестве США. Американский представитель Джаред Кушнер назвал предстоящий обмен крупнейшим гуманитарным освобождением пленных за более чем четыре с половиной года войны. Президент Владимир Зеленский заявил, что его масштаб будет значительным.

Территориальный вопрос остается сложным

Украина и Россия заявили о прогрессе и намерении продолжить переговоры, однако о других конкретных договоренностях не сообщали. Кушнер сказал, что между сторонами сейчас нет доверия, а территориальные вопросы будет сложнее всего урегулировать.

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Киев отвергает требования российского президента Владимира Путина передать России всю территорию Донбасса в обмен на мир. Американские посредники пытались направить обсуждение на послевоенные гарантии безопасности и восстановление. Кушнер и спецпредставитель США Стив Уиткофф должны были отправиться в Москву на переговоры с Путиным, где планировали поднять вопрос участия европейских партнеров в переговорах.

Украина настаивает на участии Европы

Украинский переговорщик Давид Арахамия сказал, что разговоры были сложными, поскольку российская делегация прибыла с жесткими директивами. В то же время, по его словам, переговоры дали позитивный импульс для поиска решения до конца года. Он подчеркнул, что дальнейшие мирные переговоры должны быть многосторонними и проходить при участии Европы.

Европейские чиновники и представители НАТО встречались в Абу-Даби с представителями США и Украины, однако российская делегация отказалась от встречи с ними. Украинские чиновники заявили, что Россия ночью нанесла удар по шести электроподстанциям в центральной части Украины, а атака на рынок в Одесской области унесла жизни трех человек.

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