Главное управление разведки Украины заявило, что КНДР временно приостановила часть военного сотрудничества с Российской Федерацией, государством-агрессором. По утверждению ГУР, пауза касается поставок артиллерийских боеприпасов и баллистических ракет KN-23, а также полетов российской военной авиации над территорией Северной Кореи.

Как сообщает The Japan Times, украинская разведка связывает это с дипломатической напряженностью между союзниками. По данным ГУР, министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в прошлом месяце потребовала от Москвы разъяснить ее политику в отношении Южной Кореи. До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, по данным разведки, заявил о намерении Кремля содействовать деэскалации напряженности между Сеулом и Пхеньяном.

Утверждения требуют подтверждения

Содержание сообщения ГУР не удалось независимо проверить. Украинская разведка не уточнила, где именно прозвучали приписываемые Чхве Сон Хи и Руденко заявления. Министерство обороны России и посольства КНДР в России, Великобритании и США не ответили на запросы журналистов.

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В то же время подтвердить публичные заявления Руденко о деэскалации на Корейском полуострове, как и заявления Чхве Сон Хи о приостановлении военного сотрудничества, не удалось.

Военное присутствие в России

ГУР также утверждает, что Пхеньян откладывает ответ на российский запрос об увеличении северокорейского военного присутствия в России примерно с 8,5 тысячи до 50 тысяч военнослужащих. По данным разведки, подразделения 11-го армейского корпуса КНДР остаются в Курской области, а с середины лета в Воронежской области развернуто объединенное ракетное подразделение КНДР, которое российские силы используют для ударов по Украине.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия применила ракеты KN-23 для удара по украинскому энергетическому объекту.

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