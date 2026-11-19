Украинские военные заявили, что во время контрнаступательной операции «Вивальди» на востоке Украины вернули 277 км² территории и сорвали часть попытки войск Российской Федерации, государства-агрессора, окружить Славянск. Об этом сообщает The Japan Times.

Операцию, которая продолжалась весной и летом, провел Третий армейский корпус. По информации украинской стороны, ее целью было вытеснение российских сил с выступа к северу от Славянска. Военные считают этот участок важным для обороны так называемого пояса городов-крепостей на востоке Украины.

Роботы, дроны и РЭБ

Во время операции украинские силы применяли дистанционно управляемые наземные машины с крупнокалиберными пулеметами, гранатометами или взрывчаткой. Часть таких роботизированных систем использовали для ударов по российским позициям, другие — для разминирования. В одном из эпизодов, по данным украинских военных, боевых роботов доставили в тыл противника переоборудованными квадрокоптерами-бомбардировщиками.

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Штурмовые группы продвигались небольшими подразделениями, а беспилотники атаковали блиндажи, куда пехоте было слишком опасно заходить первой. По данным Третьего армейского корпуса, над полем боя действовала система радиоэлектронной борьбы, которая подавляла вражеские дроны. Для управления частью ударных дронов и других беспилотных систем использовали Starshield — военную версию спутникового сервиса Starlink компании SpaceX.

Преодоление зоны поражения

Командиры Третьего корпуса считают, что сочетание подготовленной пехоты, дронов, наземных роботов и средств радиоэлектронной борьбы может уменьшать последствия численного преимущества российской армии. В то же время они признали, что повторить такую операцию будет сложно из-за технической координации большого количества систем.

Военные описывают участок возле фронта как пространство, насыщенное беспилотниками, где любое перемещение может быть смертельно опасным. Аналитик Королевского колледжа Лондона Кристофер Так назвал результат операции ограниченным успехом: она имела локальный эффект, но сорвала одну из попыток российских сил обойти оборонный пояс. Территориальные изменения в районе операции также зафиксировали аналитики открытых данных, отслеживающие линию фронта.

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