В Эр-Рияде, Саудовская Аравия, обломки двух перехваченных баллистических ракет ранили гражданина страны. Он получил незначительные травмы, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Службу гражданской обороны Саудовской Аравии.

Повреждения от обломков

По данным ведомства, фрагменты ракет, упавшие в саудовской столице, также повредили жилой дом и автомобиль.

Представитель Службы гражданской обороны заявил, что власти Эр-Рияда отреагировали на инцидент после перехвата и уничтожения двух баллистических ракет, запущенных йеменской группировкой хуситов. После этого были применены установленные процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации.

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Заявления хуситов об атаках

В четверг хуситы заявили о шести атаках на цели в Саудовской Аравии. Среди названных ими целей — нефтеперерабатывающие заводы в Рас-Таннуре и Рабиге, объекты Saudi Aramco в Абкайке, Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и Международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме.

Группировка также заявила, что поразила определенные цели, нарушила воздушное движение в аэропорту Даммама и нанесла потери саудовским силам в ходе отдельного удара по объекту военного командования в Наджране.

По данным агентства, в последние недели бои между правительственными силами Йемена и хуситами усилились на фоне военной кампании коалиции во главе с Саудовской Аравией. Последние операции являются частью более широкой операции «Рассвет Йемена», которую связанные с правительством силы начали, чтобы вытеснить хуситов с позиций на нескольких фронтах.

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