В китайском городе Уланчаб в автономном районе Внутренняя Монголия подписали 109 проектов вычислительных центров. По состоянию на август более 90% общей вычислительной мощности города приходилось на вычисления, ориентированные на искусственный интеллект, сообщает Channel NewsAsia.

Уланчаб, известный значительными объемами выращивания картофеля, превращается в один из центров инфраструктуры для ИИ в Китае. По данным People’s Daily за 2023 год, ежегодный объем производства картофеля в городе приближался к 4 млн тонн, что составляло почти 5% общекитайского показателя.

Строительство дата-центров уже меняет жизнь жителей окрестных деревень. Фермер Чжан Чжиюн рассказал, что получил более 200 тыс. юаней компенсации за передачу под застройку около 0,7 гектара из своих более чем 1,3 гектара земли. Теперь он выращивает картофель лишь на одном му — примерно 670 квадратных метрах, — а большую часть остальных участков сдает в аренду другим фермерам.

Климат и возобновляемая энергия

Город расположен примерно в 350 км к северо-западу от Пекина и входит в китайскую стратегию «Восточные данные, западные вычисления». Ее цель — переносить часть вычислительных нагрузок из более развитых восточных регионов в районы с большими земельными и энергетическими ресурсами.

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Развитию отрасли способствуют ресурсы ветровой и солнечной энергетики Внутренней Монголии, а также относительно прохладный климат. В дата-центре компании UCloud заявили, что в течение восьми-десяти месяцев в году могут отказаться от механического охлаждения и использовать наружный воздух для отвода тепла. Компания оценивает сокращение потребления воды при таком подходе примерно на 92% по сравнению с обычными системами охлаждения.

Вопросы водных ресурсов

В то же время Уланчаб регулярно страдает от засух. В мае муниципальный агромониторинг зафиксировал различную степень засухи примерно на 491 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

По данным городского управления водных ресурсов, предприятия в сфере больших данных в 2025 году использовали 1,54 млн кубометров воды — 0,33% общего водопотребления Уланчаба. Местные власти также рассматривают использование очищенных сточных вод: город производит около 72 млн кубометров такой воды ежегодно, из которых примерно 30 млн кубометров еще доступны для распределения.

Ученые подчеркивают, что эффективность охлаждения не гарантирует неизменности общего потребления воды. Если масштабы дата-центров и их энергопотребление будут расти быстрее, чем будут улучшаться технологии, потребность в воде может увеличиться.

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