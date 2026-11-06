В Малайзии партия Объединённая малайская национальная организация (UMNO) заявила об уплате штрафа в размере 50 млн ринггитов, или около 12,3 млн долларов, назначенного бывшему премьер-министру страны Наджибу Разаку. Выполнение этого условия открывает возможность перевода политика из тюрьмы под домашний арест в рамках условного королевского помилования.

Сбор средств завершён

Как сообщает Channel NewsAsia, генеральный секретарь UMNO Асйраф Ваджи Дусуки заявил, что средства, собранные через Фонд солидарности Наджиба Разака, достигли необходимой суммы. По его словам, партия завершила все процедуры оплаты в Высоком суде Куала-Лумпура утром 6 ноября.

UMNO объявила о закрытии специального счёта фонда, созданного для получения пожертвований от общественности. Фонд был запущен 18 сентября и в течение первых суток собрал более 1 млн ринггитов. Ещё 3 ноября Асйраф Ваджи Дусуки сообщал, что необходимую сумму не собрали, хотя поступления составляли от 5 тыс. до 10 тыс. ринггитов в день.

Условие домашнего ареста

18 сентября король Малайзии султан Ибрагим султан Искандар предоставил Разаку условное помилование. Оно предусматривает, что политик может отбывать оставшуюся часть шестилетнего срока дома до 23 августа 2028 года при условии уплаты штрафа и выполнения других требований.

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Малайзийские СМИ сообщали, что Разак может покинуть тюрьму Каджанг 6 ноября, а полиция находилась возле его дома в районе Ланггак-Дута в Куала-Лумпуре. Согласно этим сообщениям, именно там он должен отбывать домашний арест под надзором тюремного департамента. Жена политика Росма Мансор ранее в тот же день сказала журналистам, что её семью не информировали о развитии событий, в том числе о вероятной уплате штрафа.

Дело SRC International

В июле 2020 года Разака приговорили к 12 годам заключения и штрафу в размере 210 млн ринггитов по трём эпизодам преступного нарушения доверия, трём эпизодам отмывания средств и одному эпизоду злоупотребления властью. Обвинения касались перевода 42 млн ринггитов из SRC International, бывшей дочерней структуры государственного фонда 1Malaysia Development Berhad, на его личные банковские счета в 2014 и 2015 годах.

После частичного королевского помилования в январе 2024 года срок заключения Разака сократили вдвое, а штраф уменьшили до 50 млн ринггитов. Он отбывает наказание в тюрьме Каджанг с августа 2022 года.

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