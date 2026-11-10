В Женеве UN Women сообщила, что более 1,5 млрд женщин и девочек в мире, то есть более трети их общего числа, живут в районах, где климатические опасности сочетаются с экономической незащищенностью и гендерным неравенством. сообщает Anadolu Agency.

Риски бедности и потери доходов

В новом информационном бюллетене UN Women отметила, что 73% стран признают гендерно обусловленные климатические риски в своих национальных климатических планах. В то же время лишь немногим более трети государств комплексно учитывают эти риски.

При наихудшем сценарии изменение климата может привести к крайней бедности еще 141 млн женщин и девочек. Данные из 24 стран также показали связь между повышением температуры на 1°C и тем, что женщины теряли на 34% больше совокупного дохода, чем мужчины.

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Призыв к действиям на COP31

Согласно данным из 14 стран, продолжительная экстремальная засуха была связана с повышением на 21% вероятности сексуального насилия в отношении девочек-подростков и молодых женщин. Исполнительный директор UN Women Сима Бахус заявила, что женщины по всему миру уже возглавляют борьбу за лучшее будущее, и призвала обеспечить им равные права, ресурсы и возможности принимать решения.

На конференции COP31 агентство призвало правительства расширять климатическое финансирование с учетом гендерных потребностей и защищать права женщин.

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